Covid, 843 nuovi positivi in Lombardia

A Bergamo 14. Oltre 11 mila i tamponi I dati regionali nel bollettino del 29 dicembre. Il rapporto positivi/tamponi scende al 7,2%. Calano i ricoveri. I decessi sono 49.

Sono 843 i casi di coronavirus registrati oggi in Lombardia, dove i decessi sono 49, per un totale complessivo di 24.958 dall’inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-157) e i guariti/dimessi sono 1.141. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica diffuso da Palazzo Lombardia, dal quale emerge che il rapporto tra i tamponi effettuati (11.607) e positivi è pari al 7,2%. Ieri i casi erano stati 573 (su 5.486 tamponi), i decessi 42 e il rapporto casi/test era al 10,4%. Con il calo odierno il totale dei ricoverati nelle terapie intensive regionali scende a 498 e quello dei ricoverati negli altri reparti ospedalieri a 3.634. Il numero complessivo dei guariti/dimessi sale invece a 393.995, di cui 3.120 dimessi e 390.875 guariti. Se ieri la Provincia di Brescia risultava la più colpita da nuovi casi Covid, oggi è quella di Milano con 256 positivi, di cui 206 a Milano città. Il Bresciano che ieri contava 145 casi, oggi scende a 105. La Bergamasca, territorio più colpito nelle prima ondata dell’epidemia, oggi registra meno casi di tutta la Lombardia: 14. Per quanto riguarda le altre province lombarde i positivi nelle ultime 24 sono: a Pavia 74; Varese: 68, Monza e Brianza: 59; Como: 50; Mantova: 46; Sondrio: 42; Cremona: 38; Lecco: 34; Lodi: 29.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 11.607,totale complessivo: 4.802.831

- i nuovi casi positivi: 843 (di cui 47 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 393.995 (+1.141), di cui 3.120 dimessi e 390.875 guariti

- in terapia intensiva: 498 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.634 (-157)

- i decessi, totale complessivo: 24.958 (+49)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 256 di cui 206 a Milano città;

Bergamo: 14;

Brescia: 105;

Como: 50;

Cremona: 38;

Lecco: 34;

Lodi: 29;

Mantova: 46;

Monza e Brianza: 59;

Pavia: 74;

Sondrio: 42;

Varese: 68.

