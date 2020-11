Covid, 8.607 nuovi positivi in Lombardia

Oltre 39 mila tamponi. A Bergamo +190 Coronavirus, i dati del 1° novembre sul territorio regionale. Il rapporto positivi/tamponi è del 21,7%.

I nuovi positivi al coronavirus in Lombardia sono 8.607, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7%. In provincia di Bergamo i contagi rilevati sono 190. È quanto si legge nel report quotidiano della Regione Lombardia. Sono 489 i nuovi guariti/dimessi, per un totale di 96.687, mentre i decessi sono 54 (totale da inizio pandemia 17.589). In terapia intensiva si registrano 26 ricoveri in più (totale 418), mentre negli altri reparti il numero dei pazienti Covid aumenta di 213 unità, per un totale di 4.246. Le province più colpite in Lombardia restano Milano, Monza e Brianza e Varese.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 39.658, totale complessivo: 2.984.274

- i nuovi casi positivi: 8.607 (di cui 243 ’debolmente positivi’ e 60 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 96.687 (+489), di cui 4.486 dimessi e 92.201 guariti

- in terapia intensiva: 418 (+26)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.246 (+213)

- i decessi, totale complessivo: 17.589 (+54)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.695, di cui 1.554 a Milano città;

Bergamo: 190;

Brescia: 463;

Como: 485;

Cremona: 181;

Lecco: 291;

Lodi: 138;

Mantova: 117;

Monza e Brianza: 1.195;

Pavia: 434;

Sondrio: 77;

Varese: 1.238.

