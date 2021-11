Covid: 88 i positivi a Bergamo, 1.431 in Lombardia. Due le vittime Con 106.555 tamponi, sono 1431 i nuovi positivi registrati in Lombardia nella giornata di domenica 21 novembre, una percentuale che si conferma all’1,6%.

Per quanto riguarda le province, a Milano i casi segnalati sono stati 529, a Brescia 181, a Varese 148, a Monza 145, a Bergamo 88, a Como 82, a Mantova 55, a Pavia 49, a Cremona 37, a Lecco 25, a Lodi 24 e 15 a Sondrio.

