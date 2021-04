Covid, a Bergamo 192 nuovi contagiati. In Lombardia +2.974 casi e 81 decessi in 24 ore Ecco i dati comunicati sabato 10 aprile.

I nuovi contagiati dal Covid in Lombardia sono 2.974. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i tamponi processati sono 53.133 con un tasso di positività al 5,5%. Sono 81 le persone morte nelle ultime 24 ore, 5.434 i guariti mentre gli attuali positivi toccano quota 79.038 con un calo di 2.541. Nei reparti ordinari sono ricoverati 6.059 persone, 824 nelle terapie intensive con 21 nuovi ingressi. In 72.155 si trovano in isolamento domiciliare.

Rispetto a venerdì sono calati i ricoveri: in terapia intensiva sono 824, quindi 4 meno di venerdì, e negli altri reparti 6059, in diminuzione di 193.

Per quanto riguarda le province, a Milano si sono registrati 785 casi, 477 a Brescia, 307 a Monza, 293 a Varese, 276 a Como, 192 a Bergamo, 164 a Mantova, 99 a Lecco, 96 a Cremona, 56 a Sondrio e 44 a Lodi.

