Covid: a Bergamo 321 nuovi contagi, è la prima volta sopra i 300 in questa nuova ondata I dati di giovedì 16 dicembre in Lombardia. Effettuati 162.728 tamponi, i positivi sono 5.304 (3,2%). I decessi sono 20 in Regione. Tutti i dati delle ultime 24 ore.

Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-4). A fronte di 162.728 tamponi effettuati, sono 5.304 i nuovi positivi (3,2%).

I dati di oggi :

- i tamponi effettuati: 162.728, totale complessivo: 22.461.656

- i nuovi casi positivi: 5.304

- in terapia intensiva: 146 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.185 (-4)

- i decessi, totale complessivo: 34.668 (+20)

I nuovi casi per provincia :

Milano: 2.016 di cui 811 a Milano città;

Bergamo: 321 ;

Brescia: 533;

Como: 331;

Cremona: 168;

Lecco: 119;

Lodi: 131;

Mantova: 185;

Monza e Brianza: 391;

Pavia: 244;

Sondrio: 84;

Varese: 516

