Covid, a Bergamo 4 nuovi casi

Lombardia: 25 positivi e 48 guariti I dati di lunedì 3 agosto. Restano nove le persone in terapia intensiva, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (+9).

Sono 25 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia. È quanto emerge dall’ultimo bollettino sui dati Covid. I tamponi effettuati sono 4.208 su un totale complessivo di 1.320.427. Dei 25 nuovi casi 4 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. Oggi si registrano 48 casi tra guariti e dimessi: totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi). Restano nove le persone in terapia intensiva, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 162 (+9). Tre i decessi sul territorio lombardo per un totale di 16.818. Zero contagi a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese. In provincia di Bergamo si registrano quattro nuovi positivi. Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una dashboard navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di lunedì 3 agosto

- i tamponi effettuati: 4.208, totale complessivo: 1.320.427

- i nuovi casi positivi: 25 (di cui 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 73.724 (+48) (72.259 guariti e 1.465 dimessi)

- in terapia intensiva: 9 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (+9)

- i decessi: totale complessivo 16.818 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 12, di cui 4 a Milano città;

Bergamo: 4;

Brescia: 5;

Como: 0;

Cremona: 0;

Lecco: 0;

Lodi: 0;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 0;

Sondrio: 0;

Varese: 0

© RIPRODUZIONE RISERVATA