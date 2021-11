Covid, anche Bergamo ripristina l’obbligo di mascherine all’aperto nei mercatini e sulle vie dello shopping L’ordinanza prevede l’obbligo di mascherina tutti i giorni dalle 10 del mattino sino alle 22 della sera. Si comincia sabato 27 novembre. I controlli della Polizia Locale saranno intensificati.

Obbligo di indossare la mascherina all’aperto nei luoghi più affollati della città, anche a Bergamo il sindaco Giorgio Gori sta infatti completando le procedure per la firma del provvedimento che introdurrà una stretta - in alcuni luoghi della città - sull’uso della mascherina all’aperto nel tentativo di evitare contagi da Covid19 in vista del Natale 2021.

«Abbiamo deciso di fare un’ordinanza che vada nella direzione fornita dal Governo con il nuovo decreto, per evitare che ci possano essere situazioni di contagio e per cercare di arrivare a un Natale il più tranquillo possibile. Abbiamo quindi deciso di introdurre l’obbligo di mascherina anche all’aperto in alcuni luoghi della città (vedi l'elenco delle vie sotto) tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 22 della sera. L’ordinanza entrerà in vigore sabato 27 novembre» ha detto il sindaco Giorgio Gori.

Il provvedimento sarà in vigore nei mercati, nei mercatini e sulle vie dello shopping e dove c’è la probabilità che si possano creare assembramenti. Non ci sarà obbligo di Green Pass, che sarà richiesto solo sulla ruota panoramica e in alcuni eventi organizzati in piazzale degli Alpini.

La Polizia Locale controllerà che le norme vengano rispettate. La sanzione per chi non indosserà la mascherina dove prescritto potrà andare da 400 a 3 mila euro.

La notte di Capodanno il divieto sarà esteso fino alle 2 del mattino.

Ecco l’elenco delle vie in cui entra in vigore l’ordinanza:

In centro città: viale Papa Giovanni, Piazzale Alpini, Galleria Fanzago, Viale Roma, Sentierone, Largo Porta Nuova, Via XX Settembre, Piazza Cavour, Via Tiraboschi, Piazza Pontida, Largo Rezzara, Via Borfuro, Via Sant’Orsola, Via Sant’Alessandro bassa, Via Tasso, Via Pignolo Bassa, Piazzetta Santo Spirito, Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Veneto, Passaggio Zeduri, Passaggio Bruni, Piazzetta della stazione della funicolare bassa.

In Città Alta: Piazza Mercato delle Scarpe, La Corsarola, piazza Vecchia, piazza Mascheroni, piazza Cittadella e Largo Colle Aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA