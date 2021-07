Covid, continua il calo delle quarantene:

in isolamento obbligatorio 288 persone Il report dell’Ats di Bergamo aggiornato al 30 giugno. Isolamento fiduciario per altre 98 persone (contatti di positivi).

Sono 288 in provincia di Bergamo le persone in isolamento obbligatorio perché positive al coronavirus. Altre 98 persone sono invece in isolamento fiduciario perché contatti di persone positive. È quanto si legge nel report dell’Ats di Bergamo aggiornato alle 15 del 30 giugno 2021. Continua dunque il calo delle quarantene.

Nel report del 16 giugno scorso erano 633 i soggetti in isolamento obbligatorio, mentre erano 317 le persone in isolamento fiduciario. I due picchi si sono registrati il 20 novembre, quando i bergamaschi in isolamento obbligatorio erano 3.700, e poi il 24 marzo, con 5.735 «attualmente positivi».

