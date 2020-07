Covid, costruirono l’ospedale alla Fiera

«Eroi»: ospiti in Sicilia per una vacanza Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia.

Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia. A Palermo saranno ospiti dell’imprenditore anti mafia Gianluca Maria Calì. «Benvenuti in Sicilia piccoli eroi» ha scritto poco fa in un post il giornalista de «Le Iene» Ismaele La Verdera.

«La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua - scrive sempre nel post sul suo profilo social La Verdera –. Ve li ricordate? Sono gli artigiani che in pochi giorni hanno costruito gratis l’ospedale da campo di Bergamo, sono arrivati ieri (lunedì 20 luglio ndr) a Palermo ospiti del dell’imprenditore Gianluca Maria Calì che ha voluto offrire loro una vacanza.

