Covid, cultura e relazioni: quale futuro?

Incontro a Bratto coi Rettori di Unibg e Iulm Giovedì 27 agosto alle 20,45 nella piazza principale di Bratto (Castione della Presolana) l’incontro «Come e in cosa ci ha cambiato il Covid19 nelle nuove sfide della società della conoscenza».

Fare i conti con la paura, avere il coraggio di fermarsi a riflettere, scegliere il proprio cammino di crescita culturale, riconoscere le responsabilità accademiche e sociali degli atenei italiani in questo periodo di trasformazioni, sia del contesto in cui viviamo sia dei nostri valori. Quale sarà il futuro dell’ambiente formativo, culturale e delle relazioni sociali in questo nuovo mondo che lentamente sta avvicinandosi – si spera – al post-Covid?

Questa la grande domanda a cui i Rettori dell’Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, e della Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM di Milano, Gianni Canova, originari entrambi della alta Val Seriana, cercheranno di dare risposta in un incontro pubblico in programma giovedì 27 agosto alle ore 20,45 nella piazza principale di Bratto (Castione della Presolana) dal titolo «Come e in cosa ci ha cambiato il Covid19 nelle nuove sfide della società della conoscenza».

L’appuntamento, introdotto e moderato da Alberto Ceresoli, direttore de l’Eco di Bergamo, sarà l’occasione per invitare gli ospiti a una riflessione sul «tempo sospeso» vissuto negli ultimi mesi, in cui l’Università, in particolare, è stata chiamata a trovare un nuovo modo di perseguire la propria missione nonché gestire il nuovo rapporto a distanza instaurato con gli studenti. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Cinema degli Abeti di Bratto. L’iniziativa è organizzata dall’Unità Pastorale della Presolana e Visit Presolana.

