(Foto by Ansa)

Milano, i navigli nella zona della Darsena (Foto by Ansa)

Covid, Fontana: «Da lunedì 28 febbraio la Lombardia sarà in zona bianca» L’anticipazione del presidente della Regione a margine del Consiglio regionale. «Stop al Green pass dal 31 marzo? Sì, se ci saranno le condizioni».

Da lunedì la Lombardia passerà in zona bianca. Lo ha anticipato il presidente della Regione, Attilio Fontana. «Da lunedì saremo bianchi» ha detto Fontana interpellato dai giornalisti a margine dei Consiglio regionale. La decisone ufficiale della Cabina di monitoraggio arriverà venerdì , quando per la Lombardia saranno passati i 14 giorni con i parametri delle ospedalizzazioni per Covid sotto la soglia del giallo.

Fontana ha risposto anche sullo stop al Green pass dal 31 marzo chiesto al Governo dalla Lega: «I segnali ci sono, l’importante è che siano segnali scientifici. Adesso aspettiamo, penso che sia sicuramente giunto il momento di riacquistare le nostre libertà». «Non credo che sia una questione di data, magari anche prima e magari un po’ dopo. L’importante è che ci siano le condizioni. Le cose stanno andando oggettivamente bene. Quindi credo che possiamo tranquillamente guardare al futuro con ottimismo».

