Covid, il bollettino nazionale di giovedì

+37.978 casi e 636 deceduti (ieri +623) Guarda qui il report dei dati nazionale aggiornato a giovedì 12 novembre.

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636.

Sono 89 in più nelle ultime 24 ore i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le persone in rianimazione sono ora 3.170.

Dall’inizio della pandemia di Covid, almeno 1.066.401 persone (+37.978 rispetto a ieri, +3,7%; ieri +32.961) sono risultate positive. 43.589 sono decedute (+636, +1,5%; ieri +623). I positivi ora sarebbero 635.054 (+21.696, +3,5%; ieri +23.248).

I tamponi sono stati 234.672, 9.032 in più rispetto a ieri quando erano stati 225.640: si tratta di un nuovo record dopo i 234.245 del 6 novembre. Mentre il tasso di positività è al 16,2%.

Ecco la situazione aggiornata a giovedì 12 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA