Vaccino Pfizer, pressing per il via libera Speranza: «Fare presto, in sicurezza»

Speranza: «Fare presto, in sicurezza» I tempi per l'approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbero accorciarsi.

Potrebbero diventare più stretti i tempi per l’approvazione del vaccino anti-Covid di Pfizer-BionTech da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema). L’Agenzia, secondo quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate, punterebbe infatti ad un via libera al vaccino già prima di Natale. Secondo i tempi già annunciati dall’Ema, l’approvazione dovrebbe comunque arrivare non oltre il 29 dicembre.

L’agenzia Ema sarebbe pronta ad accordare l’autorizzazione al vaccino anticovid sviluppato dalla Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo scrive la Bild on line citando fonti europee e del governo tedesco. Le vaccinazioni potrebbero iniziare in Germania subito dopo Natale, e viene presa in considerazione la data del 26.

Il ministro della Salute Roberto Speranza aveva appena ribadito l’auspicio che «l’Ema, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, possa approvare il vaccino Pfizer Biontech in anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell’Unione Europea».

«Domani (mercoledì 16, ndr) con il ministro Speranza, il commissario Arcuri e il capo dipartimento della Protezione civile Borrelli terremo la riunione finale per varare il piano vaccini». Lo ha annunciato il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, parlando con i giornalisti dell’emergenza Covid a margine del sopralluogo a Bitti, comune del nuorese devastato dall’alluvione del 28 novembre. «Le Regioni hanno fatto un eccellente lavoro», ha voluto sottolineare Boccia.

