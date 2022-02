Covid, in 7 giorni diminuiscono di oltre il 20% le persone in isolamento in provincia L’Ats ha reso noto i dati della settimana appena trascorsa.

Sono in totale 47.844 i soggetti in isolamento nella Bergamasca alle 17 del 2 di febbraio, il che significa che in sette giorni c’è stata una diminuzione di oltre il 20%, visto che il totale lo scorso 26 gennaio era di 60.807.

Segni di un trend di rallentamento della morsa della pandemia. Tra le persone in isolamento 25.152 sono quelle positive, mentre 22.692 sono i contatti che sono in isolamento fiduciario.

Lo scorso 26 gennaio i soggetti in isolamento obbligatorio (positivi) erano 28.449, mentre quelli in isolamento fiduciario (contatti) erano 32.358.

