Covid, in Italia 37.809 nuovi casi

Oltre 234 mila tamponi, 446 vittime Coronavirus, i dati nazionali del 6 novembre nel bollettino del ministero della Salute.

Sono 37.809 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino del 6 novembre del ministero della Salute. Le nuove vittime sono 446 (il totale sale a 40.638 da inizio pandemia), mentre il numero di tamponi ha raggiunto quota 234.245, quasi 15 mila in più di ieri. Ieri erano stati 34.505 i nuovi casi rilevati a fronte di 219.884 tamponi, mentre i deceduti erano stati 445. Il rapporto tra tamponi fatti e casi positivi sale a quota 16,14% contro la percentuale di 15,69% fatta registrare ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 499.118, dei quali 472.598 in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 24.005, dei quali 2.515 in terapia intensiva, 124 più di ieri. 322.925 i guariti, 10.586 più di 24 ore fa.

