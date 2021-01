Covid, in Italia 654 mila vaccinazioni

La Lombardia sfiora quota 70 mila Vaccino anti Covid in Italia, i dati dell’11 gennaio. In Lombardia somministrato il 45,3% delle dosi consegnate.

Hanno raggiunto quota 654.362 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Italia. È quanto si legge sull’apposito sito del ministero, con i dati aggiornati all’11 gennaio alle 15,58. Tra le persone vaccinate, 403 mila sono donne e 250 mila uomini, in larga parte di operatori sanitari e sociosanitari (524 mila persone), seguite da personale non sanitario (86 mila) e ospiti di strutture residenziali (42 mila). Tra le regioni, la Lombardia risulta aver somministrato complessivamente 69.773 dosi, il 45,3% delle dosi consegnate. La percentuale più alta di somministrazioni si registra in Campania, dove sono state somministrate tutte le dosi disponibili, seguita dall’Umbria con oltre il 90% e dal Veneto all’87%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA