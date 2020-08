(Foto by Ansa)

Test coronavirus (Foto by Ansa)

Covid, in Italia nelle ultime 24 ore

oltre 94 mila tamponi: 1.411 positivi I dati del ministero della Salute al 27 agosto. I nuovi casi registrati sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri), nuovo dato più alto dagli inizi di maggio.

Aumentano ancora i contagi per il Covid in Italia: sono 1.411 (contro i 1.367 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 5 i morti, invece in calo rispetto ai 13 di ieri. I tamponi sono stati 94.024, ancora più del livello massimo di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA