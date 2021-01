Covid in Italia, tasso di positività sale al 5,3

«Zona gialla, evitare gli assembramenti» Il ritorno in area gialla «non significa normalità» ha ricordato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo. I dati: 11.252 nuovi positivi e 237 vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.252 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 237 vittime. Lo rende noto il nuovo bollettino del ministero della Salute di domenica 31 gennaio. Sono stati 213.364 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (11.252) del 5,27% (+0,9% rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 453.968, 9.384 in meno di ieri.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.215, 3 in meno rispetto a ieri, nonostante i 97 nuovi ingressi giornalieri. I ricoverati con sintomi sono invece 20.096, 2 in meno di ieri. Il numero totale delle persone dimesse o guarite è di 2.010.54, quello dei deceduti è 88.516.

È necessario «evitare assembramenti» poiché c’è il rischio «assolutamente reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili». Lo dice il coordinatore del Cts Agostino Miozzo sottolineando che è fondamentale ricordare cosa è successo la scorsa estate quando «molti si sono proiettati al ritorno alla normalità senza comprendere che il virus era, come oggi, attorno a noi». Il riferimento è agli assembramenti che si sono visti in molte città italiane (ma non a Bergamo) nelle vie dello shopping.

