Covid, in Lombardia 2.512 nuovi positivi, tasso al 10,3%. A Bergamo +133 casi

A fronte di 24.242 tamponi effettuati, sono 2.512 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (10,3%). È quanto si legge nel report di lunedì 4 aprile. Sul fronte dei ricoveri, sono sostanzialmente stabili le terapie intensive, con un caso in più (45 in totale); mentre negli altri reparti si registrano 26 ricoveri in più (in totale 1.107). I decessi sono 14, per un totale di 39.329 da inizio pandemia.