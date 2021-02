Covid, in Lombardia 1.093 nuovi positivi

A Bergamo 47 casi. Oltre 17 mila i tamponi Coronavirus, i dati di lunedì 1° febbraio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 6,3%. I decessi sono 52.

Con 17.151 tamponi effettuati è di 1.093 il numero di nuovi casi positivi al coronavirus registrato in Lombardia, una percentuale dunque del 6,3%. È quanto riporta il bollettino del 1° febbraio emesso dalla Regione. Sale a 371 il numero di ricoverati in terapia intensiva (+9), mentre scende leggermente quello dei pazienti negli altri reparti, 3.489 (14 meno di ieri). È invece di 52 il numero dei decessi che porta il totale complessivo a 27.150. Per quanto riguarda le province, a Milano si sono registrati 305 casi, di cui 156 in città; a Varese 223, a Brescia 169, a Como 119, a Monza 85, a Bergamo 47 , a Mantova 36, a Cremona 31, a Pavia 27, a Lecco 21, a Lodi 10 e a Sondrio 1.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 17.151 (di cui 14.608 molecolari e 2.543 antigenici), totale complessivo 5.682.564

- i nuovi casi positivi: 1.093 (di cui 47 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi, totale complessivo: 463.522 (+3.643), di cui 3.200 dimessi e 460.322 guariti

- in terapia intensiva: 371 (+9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.489 (-14)

- i decessi, totale complessivo: 27.150 (+52)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 305 di cui 156 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 169;

Como: 119;

Cremona: 31;

Lecco: 21;

Lodi: 10;

Mantova: 36;

Monza e Brianza: 85;

Pavia: 27;

Sondrio: 1;

Varese: 223.

© RIPRODUZIONE RISERVATA