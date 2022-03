Covid, in Lombardia 11.378 nuovi casi, tasso all’11,8%. A Bergamo +677 positivi

Con 95.788 tamponi effettuati, sono 11.378 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso dell’11,8%, in leggero aumento rispetto a ieri, quando era dell’11,1%. È quanto si legge nel report regionale di martedì 22 marzo. Continuano a calare i ricoverati nelle terapie intensive, che sono in totale 45 (-7), aumentano di 30 quelli in altri reparti (934). Sono 17 i i decessi, per un totale complessivo di 39.092 da inizio pandemia.