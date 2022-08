Covid in Lombardia: 1.169 i nuovi positivi, aumentano i ricoveri. A Bergamo 107 contagi

In Lombardia crescono di 12 i ricoverati per Covid nei reparti ordinari (totale posti letto occupati: 1.125) mentre si registra un dimesso nelle terapie intensive (totale posti letto occupati: 35). Nella Regione sono 1.169 i nuovi casi di coronavirus, a fronte di 8.810 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 13,2% : questi i dati registrati nella giornata di lunedì 8 agosto. Nelle ultime 24 ore i decessi sono 27 che portano il totale dall’inizio della pandemia a 41.806. È quanto emerge dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso dal Ministero della Salute. La maggiore incidenza del virus si rileva nella Città Metropolitana di Milano, dove i positivi odierni sono 312 di cui 166 a Milano città. Nelle province lombarde i casi sono a Bergamo: 107 ; Brescia: 210; Como: 68; Cremona: 56; Lecco: 18; Lodi: 21; Mantova: 62; Monza e Brianza: 82; Pavia: 86; Sondrio: 20; Varese: 54.

I dati di lunedì 8 agosto:

- i tamponi effettuati: 8.810, totale complessivo: 40.312.184 - i nuovi casi positivi: 1.169 - in terapia intensiva: 35 (-1) - i ricoverati non in terapia intensiva: 1.125 (+12) - i decessi, totale complessivo: 41.806 (+27)

I nuovi casi per provincia:

Il confronto con i dati nazionali

Sono 11.976 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 26.662. Le vittime sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. Il tasso è al 15,8%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 75.602 tamponi. Sono invece 339 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.052, cioè 126 in più rispetto a ieri.