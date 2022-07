Covid, in Lombardia 13.001 nuovi positivi, tasso al 24,3%. A Bergamo +1.227 casi

A fronte di 53.346 tamponi effettuati, sono 13.001 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (24,3%). È quanto si legge nel report regionale di venerdì 15 luglio. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2, per un totale di 44) e negli altri reparti (+27, per un totale di 1.482 pazienti). I decessi sono 27, per un totale di 41.073 vittime da inizio pandemia.