Covid: in Lombardia 18.555 nuovi casi, tasso all’11%. A Bergamo +1.909 positivi

Con 167.214 tamponi è di 18.555 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo all’11% (ieri 12,1%). Il numero dei ricoverati aumenta nelle terapie intensive (254, +2) e cala nei reparti (3.072, -92). Sono 88 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.046. I dimessi/guariti in Lombardia sono 23.118, per un totale di 1.669.968 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 5.353, a Bergamo 1.909, a Brescia 2.789, a Como 1.036, a Cremona 729, a Lecco 488, a Lodi 411, a Mantova 1.001, a Monza 1.294, a Pavia 1.130, a Sondrio 325 e a Varese 1.529.

