Covid, in Lombardia 1.923 nuovi positivi

A Bergamo 146 casi. Oltre 36 mila i test I dati di sabato 6 febbraio nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è del 5,3%. Diminuiscono i ricoveri. Le vittime sono 50.

Sono 1.923 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 36.092 tamponi effettuati (5,3%), su un totale di 5.852.056 da inizio emergenza. È quanto riporta il bollettino emesso dalla Regione sabato 6 febbraio. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-9). I guariti/dimessi sono 1.766 (in totale 472.266 da inizio emergenza), mentre i decessi sono 50 e portano il numero delle vittime complessive, sul territorio regionale, a 27.395. Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 515, Bergamo 146, Brescia 369, Como 105, Cremona 38, Lecco 78, Lodi 35, Mantova 81, Monza e Brianza 218, Pavia 145, Sondrio 37, Varese 100.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 36.092 (di cui 24.823 molecolari e 11.269 antigenici), totale complessivo: 5.852.056

- i nuovi casi positivi: 1.923 (di cui 82 «debolmente positivi»)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 472.266 (+1.766), di cui 3.226 dimessi e 469.040 guariti

- in terapia intensiva: 354 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.540 (-9)

- i decessi, totale complessivo: 27.395 (+50)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 515 di cui 230 a Milano città;

Bergamo: 146;

Brescia: 369;

Como: 105;

Cremona: 38;

Lecco: 78;

Lodi: 35;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 218;

Pavia: 145;

Sondrio: 37;

Varese: 100.

© RIPRODUZIONE RISERVATA