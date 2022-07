Covid, in Lombardia 20.201 nuovi positivi, tasso al 25,5%. A Bergamo +1.819 casi

A fronte di 79.084 tamponi, nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 20.201 (25,5%). È quanto si legge nel report diffuso martedì 12 luglio dalla Regione. Crescono i ricoverati in terapia intensiva: sono 7 in più, che portano il totale a 36. In aumento anche i pazienti negli altri reparti: 77 in più, per un totale di 1.383. I decessi sono 15, per un totale di 41.003 vittime da inizio pandemia.