Covid, in Lombardia 205 nuovi positivi

con 35 mila tamponi. A Bergamo 6 casi L’aggiornamento di sabato 10 luglio nel report della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è dello 0,58%.

Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 230) su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58. È quanto si legge nel report del ministero della Salute aggiornato al 10 luglio. In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva: sono 37, +2 sul dato di ieri. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, ieri 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione di 33.798.

In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 6. Per quanto riguarda le altre province lombarde, a Milano i nuovi casi sono 82, a Brescia 15, a Varese 24, nella provincia di Monza e Brianza 0, a Como 4, a Pavia 13, a Mantova 7, a Cremona 12, a Lecco 0, a Lodi 9, a Sondrio 1.

