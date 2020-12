Covid, in Lombardia 2.278 nuovi positivi

A Bergamo 48. Quasi 32 mila i tamponi I dati del 22 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,1%. I decessi sono 92.

Con 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 8,9%). È quanto riporta il bollettino del 22 dicembre emesso dalla Regione. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-21, 540 in totale) mentre aumentano quelli negli altri reparti (+58, 4.290 in totale), I nuovi decessi sono 92 per un totale di 24.512 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 2.356. Per quanto riguarda le province in forte aumento Varese con 767 nuovi casi. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 48.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 31.939, totale complessivo: 4.672.338

- i nuovi casi positivi: 2.278 (di cui 125 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 376.790 (+2.356), di cui 3.930 dimessi e 372.860 guariti

- in terapia intensiva: 540 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.290 (+58)

- i decessi, totale complessivo: 24.512 (+92)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 462 di cui 69 a Milano città;

Bergamo: 48;

Brescia: 156;

Como: 249;

Cremona: 70;

Lecco: 44;

Lodi: 29;

Mantova: 104;

Monza e Brianza: 94;

Pavia: 117;

Sondrio: 60;

Varese: 767.

