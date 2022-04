Covid, in Lombardia 2.329 nuovi casi, tasso al 10,6%. A Bergamo +151 positivi

A fronte di 21.875 tamponi, sono 2.329 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (10,6%). È quanto emerge dal report di martedì 19 aprile della Regione Lombardia. I ricoverati in reparti ordinari sono 31 in più di lunedì (in totale 1.147), mentre nelle terapie intensive si registra un ricovero in meno (in totale ora sono 35). Quattro i decessi, che portano il totale complessivo a 39.658.