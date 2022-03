Covid, in Lombardia 2.336 nuovi positivi, tasso al 10,7%. A Bergamo +104 casi

A fronte di 21.697 tamponi effettuati, sono 2.336 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (10,7%). Stabili ricoveri in terapia intensiva (73 in totale), mentre crescono nei reparti ordinari (+24, 786). I decessi sono 13, per un totale di 38.952 da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono 21.697, per un totale di 33.786.045. Per quanto riguarda le province, a Milano i nuovi positivi sono 874 di cui 488 a Milano città; a Bergamo 104; a Brescia 301; a Como 172; a Cremona 52; a Lecco 49; a Lodi 28; a Mantova 69; a Monza e Brianza 202; a Pavia 113; a Sondrio 16; a Varese 218.