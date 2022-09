Covid, in Lombardia 2.511 nuovi positivi, tasso all’11,8%. A Bergamo +239 casi

Sono 2.511 i nuovi casi di Covid in Lombardia, dove sono stati eseguiti 21.295 tamponi, con un rapporto dell’11,8% circa, in calo su ieri quando era del 12,9%. Sono 14, come ieri, le persone ricoverate in intensiva, mentre sono 586 quelle in altri reparti, 8 meno di ieri.