Covid, in Lombardia 257 nuovi positivi,

26 nella Bergamasca. Ricoveri in calo I dati regionali nel report del ministero della Salute, domenica 13 giugno. I tamponi eseguiti sono 26.842, tasso di positività allo 0,9%. Le vittime in territorio lombardo sono 6.

Con 26.842 tamponi eseguiti è di 257 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale in risalita allo 0,9%. Continua invece il calo dei ricoveri: 114 in terapia intensiva (due meno di ieri) e 628 negli altri reparti, in calo di 35. È quanto si legge nel report del ministero della Salute, aggiornato a domenica 13 giugno. Sono invece sei i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 33.726.

Per quanto riguarda le province, 90 casi sono stati segnalati a Milano, 43 a Brescia, 26 a Bergamo, 18 a Monza e Pavia, 13 a Mantova, 10 a Como, 9 a Sondrio, 8 a Lecco, 7 a Lodi 5 a Varese e uno a Cremona.

