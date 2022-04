Covid, in Lombardia 2.715 nuovi casi, tasso all’11,6%. A Bergamo +225 positivi

A fronte di 23.366 tamponi effettuati sono 2.715 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività dell’11,6% (in leggera diminuzione rispetto a ieri quando era al 12,2%). In terapia intensiva sono ricoverati in 37 (-5) mentre nei reparti ordinari sono 1.215 (+44).Ventidue le vittime per un totale di 39.854 dall’inizio della pandemia.