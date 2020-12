Covid, in Lombardia 2.744 nuovi positivi

Quasi 34 mila tamponi. A Bergamo 126 casi I dati del 18 dicembre nel bollettino della Regione. Il rapporto positivi/tamponi e dell’8,1%. Le vittime sono 60. Ancora in calo i ricoveri.

Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva (-6) e nei reparti (-137). A fronte di 33.846 tamponi effettuati sono 2.744 i nuovi positivi (8,1%). I guariti/dimessi sono 2.515. Per quanto riguarda le province, 910 casi sono stati segnalati a Milano, di cui 486 in città, 273 a Varese, 252 a Brescia, 221 a Mantova, 203 a Monza, 183 a Como, 179 a Pavia, 134 a Sondrio, 126 a Bergamo, 85 a Lecco, 78 a Lodi e 24 a Cremona. È quanto riporta il bollettino della Regione del 18 dicembre sull’andamento del coronavirus.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 33.846 totale complessivo: 4.580.347

- i nuovi casi positivi: 2.744 (di cui 201 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 363.044 (+2.515), di cui 4.287 dimessi e 358.757 guariti

- in terapia intensiva: 602 (-9)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.656 (-137)

- i decessi, totale complessivo: 24.225 (+60)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 910 di cui 486 a Milano città;

Bergamo: 126;

Brescia: 252;

Como: 183;

Cremona: 24;

Lecco: 85;

Lodi: 78;

Mantova: 221;

Monza e Brianza: 203;

Pavia: 179;

Sondrio: 134;

Varese: 273.

