Covid in Lombardia: 27.808 nuovi casi, tasso al 13,3%, ricoveri in calo. A Bergamo +2.947 positivi I dati di mercoledì 26 gennaio nel report della Regione Lombardia. Ancora in calo i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti ordinari (-6). I decessi sul territorio regionale sono 74. Effettuati oltre 208 mila tamponi.

A fronte di 208.039 tamponi effettuati, sono 27.808 i nuovi positivi (13,3%) al coronavirus in Lombardia. A Bergamo i nuovi casi sono 2.947. È quanto si legge nel report di mercoledì 26 gennaio. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive lombarde (-5, in totale sono 259) e nei reparti (-6, in totale 3,405 pazienti). I decessi sul territorio regionale sono 74.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 208.039, totale complessivo: 29.759.226

- i nuovi casi positivi: 27.808

- in terapia intensiva: 259 (-5)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 3.405 (-6)

- i decessi, totale complessivo: 36.758 (+74)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 8.302 di cui 3.109 a Milano città;

Bergamo: 2.947;

Brescia: 3.961;

Como: 1.521;

Cremona: 1.017;

Lecco: 732;

Lodi: 664;

Mantova: 1.435;

Monza e Brianza: 2.577;

Pavia: 1.588;

Sondrio: 338;

Varese: 1.917.

