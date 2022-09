Covid, in Lombardia 2.868 nuovi positivi, tasso al 13,4%. A Bergamo +330 casi

Sono 2.868 i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 21.333 tamponi effettuati con un tasso di positività in discesa al 13,4% (14% ieri). È quanto si legge nel report del ministero della Salute, sabato 17 settembre. Sono in lieve crescita i ricoverati nelle terapie intensive (+3, in totale 13), mentre continuano a diminuire i ricoverati negli altri reparti (- 6, per un totale di 482). I morti sono 12 di 42.418 vittime da inizio pandemia.