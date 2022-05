Covid in Lombardia, 2.874 nuovi positivi: a Bergamo sono 213

Con 33.227 tamponi effettuati è di 2.874 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia nella giornata di mercoledì 25 maggio, con un tasso di positività in discesa all’8,6% (ieri era al 9,7%). Il numero dei ricoverati cala nelle terapie intensive (-2, 34) e aumenta nei reparti (+30, 779). Sono 31 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.453. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.010 casi (di cui 488 in città), a Bergamo 213, a Brescia 349, a Como 176, a Cremona 71, a Lecco 92, a Lodi 64, a Mantova 100, a Monza e Brianza 294, a Pavia 138, a Sondrio 40 e a Varese 218.

Calano i contagi anche nelle scuole

Continua la diminuzione dei contagi da Covid in Lombardia, un dato confermato anche dall’andamento dei positivi nelle scuole. Il calo infatti è presente in tutte le fasce di età dagli zero ai 18 anni, con diminuzioni che in alcuni casi sfiorano il 50% nella settimana dal 16 al 22 maggio rispetto alla precedente.I contagi fino ai due anni sono passati da 758 a 477, fra i 6 e i 10 anni dagli 1964 a 1063, fra gli 11 e i 13 da 1414 a 942 e fra i 14 e i 18 da 1854 a 1354

I dati di mercoledì 25 maggio:

- i tamponi effettuati: 33.227, totale complessivo: 37.611.898

- i nuovi casi positivi: 2.874

- in terapia intensiva: 34 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 779 (+30)

- i decessi, totale complessivo: 40.453 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.010 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 213;

Brescia: 349;

Como: 176;

Cremona: 71;

Lecco: 92;

Lodi: 64;

Mantova: 100;

Monza e Brianza: 294;

Pavia: 138;

Sondrio: 40;

Varese: 218.

