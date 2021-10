Covid, in Lombardia 288 nuovi positivi con 61 mila test. A Bergamo 19 casi I dati nel report di martedì 5 ottobre. Tasso di positività allo 0,4%. Aumentano i ricoveri, 7 i decessi.

A fronte di 61.204 tamponi effettuati, sono 288 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (0,4%). In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 19. È quanto si legge nel report regionale del 5 ottobre. Sul fronte ricoveri, nelle terapie intensive lombarde si registrano 3 (59 in totale) pazienti in più, mentre i pazienti Covid negli altri reparti sono 11 in più (358 in totale). I decessi sul territorio regionale sono 7. Per quanto riguarda le province, a Milano si registrano 94 positivi , di cui 39 a Milano città; a Bergamo 19; Brescia 31; Como 15; Cremona 14; Lecco 16; Lodi 1; Mantova 12; Monza e Brianza 20; Pavia 19; Sondrio 3; Varese 22.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 61.204, totale complessivo: 15.271.052

- i nuovi casi positivi: 288

- in terapia intensiva: 59 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 358 (+11)

- i decessi, totale complessivo: 34.067 (+7)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 94 di cui 39 a Milano città;

Bergamo: 19;

Brescia: 31;

Como: 15;

Cremona: 14;

Lecco: 16;

Lodi: 1;

Mantova: 12;

Monza e Brianza: 20;

Pavia: 19;

Sondrio: 3;

Varese: 22.

