Covid in Lombardia, 3.017 i nuovi positivi. A Bergamo +315 casi

A fronte di 19.504 tamponi effettuati sono 3.017 i nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia per un tasso di positività pari al 15,4%, in salita rispetto a giovedì 25 agosto (14,8%). Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-1 per un totale di 22 persone ricoverate) e anche nei reparti ordinari (-42 per un totale di 715 ricoverati). Sono 18 le persone morte per Covid per un totale di 42.172 decessi in regione dall’inizio della pandemia.