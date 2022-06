Covid in Lombardia, 3.043 i nuovi positivi. A Bergamo +134 casi

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 14, uno meno di domenica, ma aumentano quelli in altri reparti, che sono 780, in crescita di 39. Undici i decessi, per un totale complessivo di 40.798.Sul fronte delle province, i nuovi casi sono 1.176 a Milano, di cui 594 in città; a Bergamo 134; a Brescia 439; a Como 124; a Cremona 97; a Lecco 76; a Lodi 84; a Mantova 43; a Monza e in Brianza 295; a Pavia 227; a Sondrio 29; a Varese 150.