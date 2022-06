Covid in Lombardia: 3.132 nuovi positivi, ricoveri in calo. A Bergamo +203 casi

Con 24.830 tamponi effettuati è di 3.132 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 12,6% (ieri era al 12,3%). È quanto si legge nel report di venerdì 10 giugno, diffuso dalla Regione Lombardia. Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (20, come ieri) e cala nei reparti (-16, 458). Sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.647.

Le province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.095 casi (di cui 504 in città), a Bergamo 203, a Brescia 351, a Como 196, a Cremona 92, a Lecco 105, a Lodi 69, a Mantova 110, a Monza e Brianza 297, a Pavia 172, a Sondrio 35 e a Varese 229.

In Italia

Sono 21.554 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.042. Le vittime sono invece 63, rispetto a ieri 21 in meno. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 170.097 tamponi con il tasso di positività al 12,67%, stabile rispetto all’12,8% di ieri. Sono 196 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.162, ovvero 72 in meno di ieri.