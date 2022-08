Covid, in Lombardia 3.224 nuovi positivi, tasso al 13,3%. A Bergamo +350 casi

Con 24.131 tamponi effettuati è di 3.224 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 13,3% (ieri era al 14%). È quanto si legge nel report regionale di giovedì 11 agosto. Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-1, 41) e nei reparti (-26, 1.055). Sono 36 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 41.875.

Le province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 803 contagi, a Bergamo 350, a Brescia 524, a Como 201, a Cremona 173, a Lecco 87, a Lodi 97, a Mantova 200, a Monza e Brianza 220, a Pavia 207, a Sondrio 59 e a Varese 230.

Le quarantene

Sul fronte delle quarantene, invece, l’Ats di Bergamo ha diffuso i dati aggiornati al 10 agosto. Le persone residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi) sono 4.519, mentre quelle in auto sorveglianza (contatti) sono 58.