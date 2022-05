Covid in Lombardia, 3.399 nuovi casi. A Bergamo +289 positivi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23 decessi (sabato 21), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 40.286. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 890 di cui 38 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 133.578 soggetti.

I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.670.795 (+3077).



Gli attualmente positivi in totale sono 134.506 (+299). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 1136, Brescia 448, Varese 207, Monza e Brianza 340, Bergamo 289, Como 222, Pavia 198, Mantova 135, Cremona 90, Lecco 110, Lodi 67, Sondrio 37.