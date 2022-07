Covid in Lombardia: 3.666 nuovi positivi, tasso al 23,6%. A Bergamo +288 casi

Coronavirus Il report di lunedì 11 luglio. Effettuati 15.526 tamponi. Lieve aumento per i ricoveri in terapia intensiva (+1), più consistente negli altri reparti (+27).

A fronte di 15.526 tamponi effettuati, sono 3.666 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, con un tasso di positività in lieve crescita al 23,6% (ieri era al 22,9%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 29 (+1), mentre i pazienti negli altri reparti per la cura del coronavirus sono 1.306 (+27). I decessi sono 31 per un totale complessivo di 40.988 dall’inizio della pandemia. Lo rende noto la Regione nel report di lunedì 11 luglio.

Le province

Per quanto riguarda le province, i nuovi casi per provincia sono a Milano 1.164 (526 in città), a Bergamo 288, a Brescia 565, a Como 177, a Cremona 108, a Lecco 61, a Lodi 77, a Mantova 151, a Monza e Brianza 344, a Pavia 269, a Sondrio 73 e, infine, a Varese 212.

In Italia