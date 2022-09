Covid in Lombardia, 3.841positivi. A Bergamo +414 casi

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.101 contagi (di cui 417 in città), a Bergamo 414 , a Brescia 554, a Como 245, a Cremona 95, a Lecco 152, a Lodi 101, a Mantova 163, a Monza e Brianza 289, a Pavia 192, a Sondrio 90 e a Varese 362.

Dall’Ats di Bergamo anche il numero dei soggetti residenti in provincia di Bergamo in isolamento obbligatorio (positivi): 2.719; sono invece 71 i soggetti residenti in provincia di Bergamo in auto sorveglianza (contatti).