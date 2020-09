Covid, in Lombardia 388 casi e un morto

Calano i ricoveri in Terapia intensiva A Bergamo registrati 28 positivi a coronavirus nel report della Regione di sabato 5 settembre.

In Lombardia aumentano guariti e dimessi (+134), e zero contagi a Sondrio nel report di Regione Lombardia di sabato 5 settembre. A fronte di 23.409 tamponi effettuati, sono 388 i nuovi positivi al Covid riscontrati (di cui 65 «debolmente positivi» e 18 a seguito di test sierologico). Registrato un nuovo decesso (16.877 in totale). Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. I guariti/dimessi salgono a 76.708 (+134), di cui 1.316 dimessi e 75.392 guariti. Scende di tre unità il numero di ricoverati in terapia intensiva: sono ora 23. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 245 (+1).

I nuovi casi per provincia. Milano: 184, di cui 112 a Milano città; Bergamo: 28; Brescia: 36; Como: 15; Cremona: 11; Lecco: 7; Lodi: 2; Mantova: 29; Monza e Brianza: 23; Pavia: 6; Sondrio: 0; Varese: 21.

Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

