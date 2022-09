Covid, in Lombardia 4.081 nuovi positivi, ricoveri in calo. A Bergamo +432 casi

Con 25.644 tamponi effettuati è di 4.081 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività che sale al 15,9% (ieri era al 15%). È quanto si legge nel report di sabato 24 settembre del ministero della Salute. Il numero dei ricoverati è stabile nelle terapie intensive (8, come ieri) ed è in calo nei reparti (-30, 455). Sono 14 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.489.