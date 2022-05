Covid, in Lombardia 4.325 nuovi casi, tasso al 10,3%. A Bergamo +369 positivi

A fronte di 41.588 tamponi, sono 4.325 i nuovi casi di positività (10,3%) rilevati in Lombardia nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel report quotidiano della Regione. Sul fronte ospedaliero, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2, in totale sono 35), mentre si registra un leggero aumento dei pazienti negli altri reparti (+2, in tutto 914). I decessi sono 11, che portano a 40.342 il totale delle vittime da inizio pandemia.