Covid in Lombardia: 4.483 casi, a Bergamo 427 nuovi positivi. Calano i ricoveri A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi (7,6%). I guariti/dimessi sono 4.178. Questi i dati dei contagi Covid in Lombardia nella giornata di giovedì 1° aprile.

A fronte di 58.888 tamponi effettuati, sono 4.483 i nuovi positivi al Covid-19 registrati il 1° aprile in Lombardia, dove i decessi delle ultime 24 ore sono 127, che portano il totale complessivo da inizio pandemia a 30.862.

Calano i ricoveri: sono -3 i ricoverati nelle terapie intensive regionali ( totale 860) e -210 quelli ricoverati nei reparti Covid (totale 6.823). I guariti/dimessi sono oggi 4.178 in più di mercoledì, per un totale complessivo: 613.072, di cui 5.901 dimessi e 607.171 guariti.

Sono i dati riferiti dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica diffuso da Palazzo Lombardia, nel quale si precisa che il tasso di positività giovedì sale al 7,6% rispetto al 6,9% di mercoledì, quando i positivi lombardi al coronavirus erano 3.943 (su 56.747 tamponi) e 100 i morti.

La provincia più colpita è quella di Milano con 1.085 positivi odierni al coronavirus di cui 435 a Milano città. Nelle altre province lombarde i casi sono 427 a Bergamo, 613 a Brescia; 421 a Como, 168 a Cremona; 154 a Lecco, 71 a Lodi; 203 a Mantova e 458 a Monza e Brianza; 205 a Pavia, 74 a Sondrio e 501 a Varese.

I dati di giovedì 1° aprile

- i tamponi effettuati: 58.888 (di cui 40.934 molecolari e 17.954 antigenici) totale complessivo: 8.228.701

- i nuovi casi positivi: 4.483 (di cui 175 ’debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 613.072 (+4.178), di cui 5.901 dimessi e 607.171 guariti

- in terapia intensiva: 860 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.823 (-210)

- i decessi, totale complessivo: 30.862 (+127)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.085 di cui 435 a Milano città;

Bergamo: 427;

Brescia: 613;

Como: 421;

Cremona: 168;

Lecco: 154;

Lodi: 71;

Mantova: 203;

Monza e Brianza: 458;

Pavia: 205;

Sondrio: 74;

Varese: 501.

