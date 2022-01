Covid, in Lombardia 48.808 nuovi positivi, tasso al 20,6%. A Bergamo + 4.858 casi I dati di sabato 8 gennaio nel report ministero della Salute. In leggero aumento i ricoveri in terapia intensiva (+3), in calo quelli nei reparti ordinari (-17). Le vittime in territorio lombardo sono 20.

Sono 48.808 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 236.276 tamponi, con un rapporto del 20,6%. Sono 20 i decessi, per un totale di 35.365 morti dall’inizio della pandemia. Sul fronte degli ospedali, sono complessivamente 237 le persone ricoverate in terapia intensiva (+3 rispetto a venerdì), mentre sono 2.607 le persone in cura negli altri reparti (-17). I dimessi/guariti sono 17.351, per un totale di 988.982. È quanto si legge nel bollettino di sabato 8 gennaio emesso dal ministero della Salute e della Protezione civile.

Sono 14993 i nuovi casi a Milano, 6444 a Brescia, 3988 a Varese, 4342 a Monza, 4858 a Bergamo , 2763 a Como, 2729 a Pavia, 1928 a Mantova, 1720 a Cremona, 1585 a Lecco, 1027 a Lodi, 679 a Sondrio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA